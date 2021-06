En Cartagena: “regreso a clases presenciales se fijó para mediados de julio”

Al término de la misma, la Secretaría de Educación señaló que “a la fecha, el calendario escolar en Cartagena no se ha modificado. Se está a la espera del diálogo entre el MEN y Fecode sobre el número de días y semanas a reponer con estudiantes (por el paro nacional). El regreso a las actividades académicas con estudiantes sigue siendo el 5 de julio”. Lea aquí: Colegios públicos de Cartagena continuarán en clases virtuales

Ese día, los estudiantes de las 201 sedes educativas oficiales de la ciudad retomarán clases remotas, es decir, en vivo con un profesor conectado. Sin embargo, es de resaltar que nueve de estas sedes tienen concepto favorable de la Secretaría de Educación para desarrollar clases presenciales e incluso han hecho pilotos.

En el caso de los 281 colegios privados en Cartagena, 120 están habilitados para clases presenciales.

“Según la directriz 05 del 17 de junio, emitida por el MEN, el regreso a la presencialidad plena está fijado para mediados de julio, fecha en la que estima el Ministerio de Salud que todos los docentes tendrán su esquema completo de vacunación contra el COVID-19”, recalcó la Secretaría de Educación. Lea también: Clínicas San José de Torices y Blas de Lezo, puntos de vacunación para docentes

Precisó que “a corte del 17 de junio, en las clínicas San José de Torices y Blas de Lezo, 2.825 docentes se han vacunado”.

Algunas disposiciones del MEN

- Se deben identificar las sedes que de manera excepcional no cumplan con el protocolo de bioseguridad y definir para ellas un plan de acción específico por sede, con acciones y tiempos para lograr que ingresen a la prestación del servicio educativo presencial dentro del menor término posible. La ejecución de esos planes de acción debe ser previa a la fecha de inicio de actividades académicas que se da luego del receso estudiantil de mitad de año.

- Todo el personal que labora en el sector educativo oficial, independientemente de situaciones de comorbilidades o edad debe asistir a las instituciones educativas, tal y como quedó definido en el parágrafo del artículo 5 de la resolución 777 de 2021, hacerlo cumpliendo estrictamente con los protocolos de bioseguridad establecidos y propendiendo por el autocuidado so pena de no recibir el salario por los días no laborados de manera presencial sin justificación alguna, e incurrir en faltas disciplinarias por no cumplir con las finalidades de su cargo y el cumplimiento de sus deberes.

Lea aquí la Directiva No. 5 de 2021: