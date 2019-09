En dos semanas La Boquilla sabrá si tiene Bandera Azul

Lograr unas playas organizadas y delimitadas es el reto que desde hace años emprendió el Distrito y cada vez está más cerca de lograrlo. Inicialmente, el piloto de ordenamiento arrancó en 2017 en las playas de Bocagrande, sin embargo, dos años después este no ha culminado. Según detalló el secretario de Planeación, Iván Castro Romero, en este sector se realizó la delimitación por franja de uso de acuerdo al Decreto 1811, que reglamenta las playas. Se habilitaron los puesto hospitalario, las duchas, los lavamanos externos y se coordinó la labor de control y monitoreo frente a los vendedores informales, pero el proyecto en Bocagrande hoy está detenido debido a que estas playas se intervendrán dentro del macroproyecto de protección costera. Por esta razón, el Distrito trasladó la implementación del ordenamiento de playas a La Boquilla. Esto con un componente adicional, lograr la certificación internacional de Bandera Azul, que entrega la Fundación para la Educación Ambiental (FEE).

Sobre Playa Azul

El actual plan piloto de ordenamiento de playas en La Boquilla avanza a buen ritmo, así lo aseguró Distriseguridad, encargada de liderar el proceso. Gabriel Vergara Lago, director de Distriseguridad, indicó que hasta el momento la Playa Azul La Boquilla está organizada territorialmente en cinco sectores que corresponden: franja activa para los bañistas y usuarios de playas; área de reposo con dos modelos de amoblamiento repartido en carpas y paraguas; área de transición para la realización de eventos deportivos; zona de servicio que propicia la inclusión a social y por último, zona de parqueo. Agregó que la playa cuenta con una nueva garita de salvavidas, silla anfibia para personas con movilidad reducida, seis carperos debidamente carnetizados, una lancha, una ambulancia, baños y todo el equipamento para salvavidas, tránsito y policías.

Vergara detalló que hasta el momento la inversión en ordenamiento de esta playa es 1.400 millones de pesos, sin embargo, aún tienen dos retos por superar: cambiar las carpas y ampliar el parqueadero. Estos aspectos deben realizarlos antes del 3 de octubre, fecha en la que se conocerá si esta playa logra o no la certificación Bandera Azul. “Playa Azul es significado de una playa ambientalmente sostenible, son playas seguras, de aguas limpias y que tienen un ordenamiento que les va a permitir a los visitantes desarrollar actividades deportivas y recibir bienes y servicios de manera ordenada”, expresó el director de Distriseguridad. (Lea aquí: “Playa Bandera Azul en La Boquilla será un ejemplo para todo el país”: Pedrito Pereira)

