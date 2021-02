En El Recreo están cansados de los atracos

La comunidad dice que si la situación no mejora, tomarán justicia por mano propia. //Foto: Cortesía

William De la Hoz, presidente de la Junta de Acción Comunal del sector Los Abetos, sostuvo que los ladrones tienen dos puntos de fácil acceso por los cuales ingresan y salen sin ser detenidos. Se trata de la Troncal de Occidente y de la antigua Vía a Ternera, que se han convertido en dos corredores viales que les sirven de escape luego que hacen sus fechorías. “La inseguridad en todos los sectores de El Recreo es grande. Estamos vulnerables, este ha sido un problema de toda la vida en esta zona y ahora parece que está peor. Nosotros tenemos vigilancia comunitaria pero no es armada, es de advertencia, persuasiva. También tenemos talanqueras en las entradas de las calles pero no han servido de mucho porque no permanecen cerradas ni hay alguien controlándolas, aparte porque son vías públicas y no podemos obstaculizarlas. Lo que necesitamos es presencia constante de la Policía Nacional, que hagan más patrullajes y que los hurtos no queden impunes”, manifestó De la Hoz.

A raíz de la manifestación de anoche, hoy en la mañana uniformados de la Policía Metropolitana de Cartagena montaron un operativo en El Recreo, algo que les dio tranquilidad a los vecinos, sin embargo, estos esperan que los controles no solo sean hoy sino todos los días.

De igual forma, los residentes solicitan al Distrito una mesa de diálogo para analizar la posibilidad de prohibir el parrillero hombre en el barrio, así como está estipulado para Alto Bosque, Manga y otros sectores de la ciudad.