En La Carolina, quieren cerrar nuevamente la vía principal por pésimo estado

Cansados del mal estado en que se encuentra la calle principal de La Carolina, sus habitantes amenazan con restringir el paso de vehículos, ya que según ellos, el material que utilizaron hace más de 11 años para la pavimentación de la vía no fue proyectado para el flujo de vehículos pesados. “El material que le echaron era tipo adoquín porque cuando se pavimentó no se tenía proyectado el auge inmobiliario del sector, ni el paso de vehículos pesados como Transcaribe. Desde hace tres años la situación se complicó porque hay cráteres que impiden que los vehículos transiten con facilidad. Cuando llueve es más crítico porque no se puede transitar”, dijo Elkin Garcés, habitante de La Carolina.

(Lea: Residentes de La Carolina se cansaron de su vía principal dañada)

Habitantes del sector hace más de veinte días realizaron una protesta en la vía para exigirle al Distrito su intervención, esperan que sea pavimentada con concreto rígido y con un espesor de 25 centimetros como lo establece la ley. “Tenemos pensado cerrar nuevamente la vía a finales de este mes porque la última vez que lo hicimos el comandante del CAI de San José de Los Campanos, se acercó, habló con nosotros y quedamos en enviar una carta a la Secretaría de Infraestructura para que viniera a visitarnos”, agregó Adariel Martínez, miembro de la Junta de Acción Comunal (JAC).