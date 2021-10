Residentes de La Carolina se cansaron de su vía principal dañada

El pasado 8 de septiembre enviaron un derecho de petición a la Alcaldía de Cartagena solicitando el arreglo de la vía principal. Sin embargo, no recibieron respuestas y por eso en la mañana de hoy se realizó un bloqueo en dos puntos estratégicos de la zona.

(Lea: Rescatan a chigüiro atrapado en alcantarillado de Cartagena).

Elkin Garcés, líder comunal de La Carolina, sostuvo que la manifestación fue para llamar la atención del Distrito y lograr soluciones.

“Aquí han fallecido tres vecinos por dengue, por eso no queremos tener esas aguas empozadas en la calle, necesitamos que nos quiten ese montón de huecos en la vía. Todo el 2021 ha sido igual, no es justo que una carretera con menos de 10 años de haber sido construida esté tan dañada, no debieron meter esos buses de Transcaribe sin hacer un estudio previo. Ahora las consecuencias las sufrimos los residentes”, sostuvo Garcés.