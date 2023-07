“En la UTB estamos educando para toda la vida”: Alberto Roa

“La presencia en el ranking de QS le otorga una dimensión global al quehacer de la UTB y favorece definitivamente su visibilidad nacional e internacional. Para nosotros es muy importante el impacto local y regional de nuestra misión; sin embargo, no podemos olvidar la necesaria proyección internacional que debe tener una universidad de vanguardia”, manifestó Roa Varelo.

La calidad de la educación superior en el Caribe ha mejorado y se equipara con otras regiones de Colombia. Aquí también tenemos excelencia, investigaciones científicas, doctorados, producción intelectual e internacionalización. En este momento en la UTB, por ejemplo, tenemos un gran número de estudiantes extranjeros tomando cursos con nosotros, lo cual muestra que somos referentes en el país. No hay que dudar de que en el Caribe tenemos calidad y podemos hacer una buena formación profesional.

Hablando del interés mundial ¿qué piensa de los últimos rankings de las mejores universidades en el mundo y en Latinoamérica?

Otros mecanismos para medir la calidad de las universidades son los rankings, que aunque no son tan reconocidos por la academia, sí lo son por la sociedad y por el mercado. La UTB se clasificó en los dos últimos rankings publicados; el QS World, que es el más importante a nivel mundial, y el The Times Latin, que lista las mejores IES de Latinoamérica. Esto es un orgullo muy grande para nosotros porque significa que los académicos y los empleadores del mundo reconocen del trabajo que está haciendo la UTB. Mantenernos ahí no es fácil, implica inversiones, investigaciones, calidad en los egresados, trabajo con los empresarios y mayores niveles de empleabilidad.

Con los rankings y con la acreditación de calidad, ¿cuáles son los retos que la Universidad Tecnológica de Bolívar tiene?

La educación superior colombiana está en un momento de mayoría de edad, sin embargo, tiene muchos retos como el problema de la cobertura. Durante muchos años Colombia mejoró en este punto; hace 15 años estaba alrededor del 35% y hoy en día estamos en el 53%, pero ahí nos hemos estancado. Es poco si lo comparamos con los países de la OCDE que tienen el 75% de cobertura. Ahí hay una brecha muy grande. En las regiones de Colombia también hay brechas. En los departamentos del Caribe colombiano la cobertura está en el 35%.

El Gobierno actual habló de ampliación de cobertura con 500 mil nuevos cupos a través del proyecto de gratuidad y fortalecimiento de la educación pública. Esos nuevos cupos son tan importantes que, si lo pudiéramos hacer todos los años, en 2030 o 2033 podríamos acercarnos al indicador de la OCDE.