En los barrios con más contagios las personas juegan fútbol, cartas y dominó

El llamado de los voceros

Jugando fútbol

En Nelson Mandela hay un sector llamado Las Vegas y allí hay una cancha de fútbol que, al parecer, fue usada el pasado fin de semana por decenas de jóvenes para disputar partidos como lo hacían antes de la pandemia. Así lo denuncio la presidenta de la JAC del sector, Ana Milena Villa, quien pidió a las autoridades no bajar la guardia en su lucha contra los infractores. “Ayer -domingo- me llamaron unos vecinos quejándose porque el campo estaba lleno de pelaos jugando fútbol, eran más de 50, me tocó llamar al general Sanabria. Sinceramente por aquí no han entendido la gravedad del coronavirus, mucha gente sale incluso sin tapabocas, ya no están respetando como al principio”, señaló la líder, explicando que cuando empezó la cuarentena los patrullajes de la Policía eran constantes y la gente no transitaba las calles, pero con el pasar de las semanas las rondas fueron mermando y los inoficiosos se llenaron de confianza para salir de sus casas.

Lo más paradójico de la situación en estos y todos los barrios afectados es que cuando los contagios no se habían disparado los moradores respetaban más el aislamiento, pero ahora que se han multiplicado los casos de COVID-19 es cuando más se observa gente en las esquinas.