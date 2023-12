“En mi propia cara se llevó el celular”, cámara capta robo en almacén del Centro

“El 25 de diciembre yo estaba trabajando aquí en el almacén, y eran aproximadamente las siete y media de la noche cuando entró una pareja a buscar un vestido para un supuesto cumpleaños, la señora tenía como unos 50 años, estaba muy bien vestida. Yo con amabilidad le mostré lo que tenía disponible, ella me dijo que no sabía si le quedaría bien porque se le veía un poco el abdomen, yo hasta le mostré cómo se le veía a la modelo y todo”, cuenta la trabajadora que atendió a la mujer, quien hasta ese momento no vio comportamientos inusuales.

Pero luego un pequeño detalle delató el robo.

“Yo estaba enfocada en venderle el producto, pero me sacó excusas de que no le gustó y se fue con un hombre que la acompañaba, los dos tenían acento venezolano. Cuando de repente veo que se me desvincula la música que tenía puesta por bluetooth, empecé a buscar el celular y no lo encontraba. Inmediatamente salí a ver si encontraba a la señora en la calle, pero no la vi por ningún lado. Luego revisamos la cámaras de seguridad y efectivamente, se veía claro cómo había agarrado el celular sin dificultad alguna, en frente de mi”. Lea también: El llamado de Corpoturismo para evitar estafas a turistas en Cartagena

