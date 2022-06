En Olaya sector Central también hay talento para el teatro

“Lo que más me gustó de esta gira fue que pudimos llegar a comunidades no tan concurridas, que no sabían sobre esto y que no estaban muy conscientes de lo que pasaba”, indicó.

Igualmente, Keissy Argumedo, quien interpreta a “doña Refugio”, expresó que la acogida en las diferentes comunidades fue positiva.

“Mi papel en la obra era ser doña Refugio, una señora cantaletosa, chismosa, amargada, pero que a pesar de todo eso, da una reflexión y consejos. La obra toca varios temas: la drogadicción, los embarazos a temprana edad, y ese era el mensaje, que los muchachitos tomaran conciencia”, manifestó.