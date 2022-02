“En pie de lucha el tiempo que sea necesario”: mototaxistas a Dau

Culminada la transmisión en vivo que a través de sus redes sociales realizó el alcalde de Cartagena, William Dau, en la noche de este domingo, con el propósito de informar sobre las medidas de seguridad adoptadas ante el anuncio de bloqueos por parte de un grupo de mototaxistas; este gremio emitió un comunicado a la opinión pública.

“Nos dirigimos a la ciudadanía como Comité Antidecreto, teniendo en cuenta las declaraciones del alcalde transmitidas hace algunos minutos vía Facebook”, leyó un vocero. Lea: ¿Qué medidas adoptará el Distrito ante los bloqueos de mototaxistas?

“Usted habla del bien común, excelente palabra señor alcalde. El gremio del mototaxismo somos parte del bien común, porque nosotros autogeneramos empleo, dinamizamos la economía, movilizamos a la ciudadanía y llegamos a lugares donde el Estado no llega. Adicional, a pesar de la estigmatización, cooperamos en seguridad, pues en la mayoría de ocasiones llegamos primero que la Policía para mitigar la delincuencia en los barrios”, manifestó el líder del gremio.

Reprocharon a Dau el haber manifestado que planeaban “acciones terroristas”.

“Quien ha generado pánico es usted en las redes sociales. Nosotros como cartageneros prestamos humildemente el servicio con el que todos nos vemos beneficiados, porque solucionamos una problemática que históricamente el Distrito no ha podido solucionar, y nos permite llevar recursos dignos y garantizar el derecho a la alimentación, vivienda, educación y seguridad de nuestras familias. No es fácil bajo estas condiciones climáticas y actuales manejar una moto, esto no se hace por gusto sino por necesidad. No incite a la ciudadanía al terror porque somos personas de bien prestando un servicio digno para nuestros hermanos cartageneros”, señalaron.