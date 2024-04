En vivo: manifestación contra el alza en las tarifas de luz en Cartagena

“Estamos protestando en el Centro por los altos costos tarifarios. El Pozón hoy está presente, ya que somos ciudadanos de estrato uno, no estamos en la capacidad de hacer el pago de recibos con costos tan altos, no se justifica”, contó Darwin Pastrana, uno de los usuarios que asistió a la manifestación.

Quien también se expresó frente a la situación, fue Andrés Felipe Fuentes, presidente de la JAC de La María: “le estamos pidiendo al Gobierno Nacional que estas tarifas bajen, porque si no lo hacen, no comemos. No es una necesidad solo mía, sino de mis vecinos, y hay que tener en cuenta que en algunas viviendas de estos barrios escasamente tienen la plata de la comida. El alza no solo está afectando a los estratos altos, a nosotros también. Hacemos un llamado a los demás usuarios insatisfechos, para que se unan a reportar sus casos y el Gobierno busque una solución pronta”:

También estuvo presente la congresista Dorina Hernández, quien dio su postura al respecto.

“He venido dando el debate en el Congreso de la República y en otros escenarios porque aquí en el Caribe estamos pagando unas tarifas de energía costosas. Los porcentajes que tenemos en el Caribe son mayores en comparación con el resto de ciudades, entonces, desde el Congreso tenemos que derogar esas normas; por ejemplo el Plan Nacional de Desarrollo de Duque tiene un articulado que nos afecta, lamentablemente tenemos que asumir ese mayor porcentaje, pero la idea es que esto no continúe así. Desde el Congreso tenemos el compromiso de poder dialogar esas normas para que los recibos no sigan siendo los más altos, eso me tiene acá acompañando a los usuarios en esta movilización”.

Y anotó también: “La Semana Santa no permitió el encuentro con los alcaldes, pero estamos reprogramando esa gran asamblea que también será con la sociedad civil, por los usuarios que son los que están directamente afectados”.

Seguirán las manifestaciones en Sincelejo

El impacto de los recibos “por la nubes” no solo lo han sentido los cartageneros, en Sincelejo también se tomaron las calles este jueves, y tienen contemplado seguir haciéndolo la próxima semana. Lea también: Usuarios reportan presunto cobro doble de pasaje en ruta C017 de Transcaribe

“Calificamos con un éxito el plantón que se llevó a cabo hoy 11 de abril a las 7 de la mañana en la oficina de Afinia, tuvimos buena aceptación por parte de los ciudadanos que se acercaron junto con nosotros a alzar nuestra voz de protesta por las alzas de las tarifas de energía aquí en la ciudad de Sincelejo. Igualmente seguiremos convocando a los usuarios para un próximo plantón, que será entre el día jueves y el día sábado de la semana que viene, con el objetivo de seguir haciendo sentir nuestras voces de protesta por las altas tarifas de energía“, explicó Dawin Pérez, organizador en la ciudad de Sincelejo.