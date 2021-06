Entregan el corazón al servicio de los demás

Me enamoré de este servicio porque les doy a los niños herramientas para estudiar, para sus clases virtuales y aprender un poco más. Con la pandemia, las clases virtuales para quienes lo tienen todo: el computador, el celular, los lápices, va bien, pero para quienes no, es más complejo. Así que empecé con mi negocio a darles clases a los niños de mi comunidad, de Word, Excel y en general de las herramientas ofimáticas”, cuenta con mucha emoción Carlos Guerrero Solano, un joven de Nelson Mandela.

Un ejemplo a seguir

Para él, la pandemia ha traído cambios positivos en su vida. Las primeras en recibir su ayuda fueron unas niñas de la comunidad, quienes no tenían dónde dar sus clases, por lo que cada mañana, a las 6:30, Carlos prestaba su Whatsapp para que ellas atendieran las clases.

Luego, como una bola de nieve, más niños preguntaban cómo hacer una presentación en Power Point, un documento en Word, unas tablas en Excel. “A veces me reía porque ellos usaban todo el tiempo el mouse, por ejemplo, y desconocían su nombre, entonces les fui enseñando. Además, creo que me les he convertido en un ejemplo, porque les enseño buenos modales, a saludar, no decir malas palabras”, resalta Carlos.

Son aproximadamente de 10 a 15 niños y jóvenes a los que Carlos les ha transformado su vida, además los ha enlazado con una fundación donde aprenden idiomas.

“Poco a poco se ven los resultados, mis alumnos se han trasladado a la fundación de una amiga y es bueno ver cómo ayudamos con herramientas para la educación. Espero que seamos más los que ayudemos y nos convirtamos en luz”, precisa.

Carlos realiza nuevamente el proceso para ingresar a la universidad, sueña con seguir estudiando para aportarle más a su comunidad.