Escuela Taller Cartagena de Indias recibe a sus nuevos aprendices

Adicionalmente, la Etcar tiene abierta una nueva convocatoria para sus cursos de formación como técnicos laborales en Albañilería, Soldadura, Electricidad, Pintura, Carpintería y Jardinería. En esta oportunidad no se abrirá convocatoria para el programa de Cocina que ya cuenta con los cupos completos para el 2022.

En este nuevo proceso pueden participar los jóvenes que se preinscribieron a partir de noviembre de 2021 y no terminaron el proceso, es decir, que no trajeron los documentos, no presentaron entrevista ni examen. Estos preinscritos pueden acercarse a la institución con los documentos: Fotocopia de la cédula de ciudadanía, certificado de Fosyga, un recibo de servicio público, una foto tamaño carné, diploma o acta de grado de bachiller. Si no es bachiller, certificado de último año cursado (mínimo noveno grado), libreta militar (preferiblemente, no es obligatoria), certificado de medidas correctivas de la Policía Nacional y la fotocopia del carné de vacunación COVID 19.

También pueden participar en esta convocatoria los interesados que tengan entre 18 y 28 años, pertenezcan a los estratos 1 o 2 y que hayan cursado mínimo hasta noveno grado de bachillerato. Para inscribirse deben acercarse a la sede de la Etcar ubicada en el barrio Getsemaní, calle del Guerrero No. 29-64 con los documentos mencionados anteriormente.