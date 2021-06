Esperanza Soto y su amor por los gatos abandonados

La Ley 1774 de 2016 establece las sanciones y multas por maltrato animal. “Los animales son seres que sienten, no son cosas y recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente por los humanos“, así lo declara la norma. Ante esto Esperanza añade que “ellos no deben sufrir de hambre, ni de sed, de malestar físico, dolor, o enfermedades de miedo ni estrés. Deben manifestar un comportamiento natural de su especie pero llenos de amor y cariño, donde prevalezca el respeto, la solidaridad y la compasión”.

A pesar de que existe esta ley, Esperanza es clara en afirmar que “no he recibido apoyo de la administración. La ley dice que es responsabilidad del estado, pero esto no pasa. Las fundaciones están saturadas y llenas, por lo que no pueden recibir más animales”.