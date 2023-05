Esta es la millonaria cifra que le deben en Olaya Herrera a la empresa Afinia

Luego de que a primeras horas de la mañana se realizara una protesta en la avenida Pedro Romero por parte de habitantes de Olaya Herrera que exigían el restablecimiento del servicio de energía eléctrica, la empresa Afinia entregó su posición sobre lo sucedido. Lea: ¡Cuatro días sin luz! Habitantes en Olaya bloquean la Pedro Romero

Es de recordar que los manifestantes aseguraron llevar cuatro día sin luz, anomalía que les había causado múltiples afectaciones.

“Desde el domingo estamos sufriendo porque no hay luz. Las comidas se han dañado, los niños están brotados, picados por la cantidad de mosquitos. Toda la comunidad está padeciendo, por eso estamos acá en la carretera para que Afinia nos dé alguna solución. Una cuadrilla vino ayer, pero con las mismas se fue y no dieron esperanzas de absolutamente nada. Aparentemente el viernes nos van a arreglar, pero no hay nada seguro. Exigimos que nos atiendan, no queríamos llegar a las vías de hecho pero nos tocó porque ya no aguantamos más”, manifestó Luis Monterrosa, uno de los afectados.