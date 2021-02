“Estamos en paz hasta el lunes”: transportadores de carga en Cartagena

El mandatario afirmó que recientemente habló con la procuradora General, Margarita Cabello, para solicitarle que ordene la suspensión del contrato entendiendo que el auto de la Contraloría no es una sentencia judicial.

“Todo el sector industrial está presionando al alcalde para que meta a las autoridades para sacarlos a la fuerza porque están perjudicando los negocios y les he dicho que no lo voy a hacer porque esto tiene que ser concertado. Estamos a un pelo de resolver esto y muy seguramente van a decretar la suspensión del contrato”, afirmó el alcalde Dau.

En ese sentido el alcalde Dau indicó que el ciudadano del común no tiene por qué ser víctima de un reclamo de los camioneros, pues pueden bloquear algunos carriles y dejar otros abiertos.

“Estamos en total desacuerdo ya que se nos está negando el derecho fundamental a la igualdad, ¿por qué nosotros tenemos que seguir pagando y asumir el costo de la corrupción? Solamente queremos que se suspenda el pago de los peajes en el transporte de carga pesada mientras se llega a un acuerdo, mientras se soluciona algo, pero no podemos seguir pagando”, afirmó Damaris Díaz, representante del comité de transportadores de carga pesada en Cartagena.

En el encuentro los transportadores expusieron su inconformismo por no estar exceptuados del pago en los peajes de Manga y Ceballos, como quedó aprobado para los vehículos categoría I y II, lo que los ha llevado a protestar durante varios días seguidos afectando la movilidad y el orden público en varios puntos de la ciudad.

Solicitud para la concesión

Así las cosas, y recordando que no está en la capacidad legal de hacer que levanten las talanqueras ya mismo, Dau dio a conocer que enviaría una carta a la concesión para pedirle que la medida de exención del cobro aplique para todos los vehículos. (Lea aquí: Paro de camioneros: Dau pide a la Concesión Vial levantar talanqueras de peajes)

Uno de los puntos recalcados durante la reunión fue que el alcalde no había podido adoptar medidas porque estaba separado del proceso tras ser recusado por la Concesión Vial, sin embargo, esto ya se resolvió y se le dio la razón al mandatario, por lo que nuevamente está facultado para seguir interviniendo en el caso.

En pie de lucha

Tras conocerse esta determinación de la Alcaldía de Cartagena para terminar con un problema que afecta a toda la ciudad, los transportadores se mostraron optimistas pero dejaron sentada su posición.

“Aprobamos lo que el alcalde dijo, vamos a parar las manifestaciones hasta el día lunes esperando las respuestas del señor René Osorio. En caso tal de que esta no se de, nosotros continuaremos con las manifestaciones pacíficas, como las hemos venido haciendo, y seguiremos exigiendo la suspensión del cobro de los peajes y que se cumplan nuestros derechos a la igualdad”, sostuvo Damaris Díaz.

Por su parte, Angel Barreto, miembro del Comité Cartagena sin Peajes manifestó que ve con buenos ojos la voluntad de la administración.

“Eso es lo que hemos venido pidiendo, que se levanten las talanqueras provisionalmente hasta que haya un pronunciamiento de fondo, eso daría tranquilidad y agilidad en los entes de control”.

Al cierre de esta edición todavía la Concesión Vial no había emitido un pronunciamiento sobre esta solicitud hecha por el mandatario. Sin embargo, llama la atención que recientemente Julio Orozco, apoderado de la concesionaria, señaló que esta “no puede levantar las talanqueras porque incumpliría el contrato y no se puede ganar un problema jurídico por un arrebato”.

“Lo que ahora quieren es que Cartagena le regale la malla vial a los transportistas de carga para que entren y saquen los contenedores, y eso no puede suceder porque entonces a los ocho días no hay malla vial. A esos vehículos categoría III hacia arriba hay que cobrarles el peaje para la manutención de la vía porque por ahí no pasan bicicletas, pasan contenedores (...) El acuerdo que está le alivia el bolsillo al 80% de los vehículos que transitan por ahí, eso es extraordinario porque es una muestra de buena fe de la concesionaria”.