¿Están detenidas las obras de Protección Costera?

El Universal consultó con el consorcio Proplaya para conocer el estado actual de las intervenciones y nos manifestaron que en Semana Santa no pudieron trasladar material desde las canteras hasta la zona por restricciones para vehículos de carga. “Estamos terminando la escollera tipo 2 que termina la próxima semana. En la Semana Mayor tuvimos demora por la restricción nacional de carga sobre la autopista al mar y por eso no se pudo mover piedra pero esta semana terminamos”, dijo Juan Carlos Monzón, representante legal de Proplaya.

Y continuó: “El proyecto no tiene atraso relacionado con ningún tema de patrimonio. Ninguna de las obras involucradas en el alcance de la fase 1 de Protección Costera de nuestro contrato está relacionada con un tema de patrimonio. Entiendo que la discusión sobre un posible impacto está entre La Tenaza y la curva Santo Domingo pero esa zona no está ni en fase 1 ni en fase 2. No está contratada a hoy”.