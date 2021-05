Estas son algunas de las deficiencias halladas en la ESE Cartagena

Lo encontrado

Germán Guerrero Gómez, superintendente delegado de medidas especiales de la Superintendencia Nacional de Salud, explicó que “se decidió intervenir porque vimos que la entidad tenía grandes dificultades en la habilitación de los servicios, que no cumple con las condiciones mínimas que debe tener una IPS pública o privada para prestar servicios con seguridad. Además tenía grandes falencias en la consecución de insumos, un ejemplo muy grave es que el mantenimiento de los equipos biomédicos, que son con los que se hacen los procedimientos de atención de los pacientes, y no lo hacían oportunamente ni como se debe hacer”.

“Esto acompañado de la gran cantidad de demandas que ponen en riesgo la institución, y la idea del superintendente, y como ha sido en este gobierno, es tratar de recuperarlo rápidamente para entregárselo de nuevo a quienes corresponde, que es el Distrito de Cartagena”, comentó el delegado.

Otras irregularidades que llevaron a la Supersalud a intervenir fueron el no cumplimiento de las condiciones y requisitos para el funcionamiento adecuado del servicio farmacéutico, tampoco cuenta con la resolución vigente del fondo nacional de estupefacientes para garantizar el manejo de medicamentos de control especial; no realiza gestión integral de residuos hospitalarios y similares; no garantiza el cumplimiento de las condiciones y requisitos del proceso de esterilización que garanticen la seguridad en la atención, no cumple con las condiciones y requisitos para la atención adecuada de partos en el servicio de urgencias, entre otros.

En cuanto a lo hallado en el área financiero, se conoció que la ESE incurre en presunto detrimento patrimonial por valor aproximado de $2.843 millones, por concepto de insumos y medicamentos faltantes, vencidos y/o mal almacenados. Además no cumple con las funciones y responsabilidades establecidas para la vigilancia permanente en la correcta ejecución de los contratos, teniendo en cuenta que no publica sus procesos contractuales en la plataforma Secop de la agencia nacional de contratación pública, entre otras.

Con relación a la forma de contratación, Funcicar en su momento, alertó que entre 2017 y 2019 se habrían celebrado contratos que han sido ejecutados, en su mayoría, por los mismos contratistas y que en general se identificaron malas prácticas que ponen en riesgo la transparencia de los contratos.

“En el proceso 064-19 para suministro de insumos de papelería y oficina se anexaron dos cotizaciones prácticamente idénticas. El contratista seleccionado fue Dispro S.A.S por $183 millones. Esto mismo se identificó en otros tres procesos más como el 093-19 para suministro de personal donde el contratista seleccionado fue Konekta Temporal Ltda. por $3.289 millones; el 061-19 celebrado con Aires Costa Ltda. por $564 millones; y el 067-19 celebrado con Seguridad y Vigilancia Industrial Comercial y Bancaria – Sevin Ltda. por $2.208 millones”, dijeron desde Funcicar, agregando que: “Esta práctica vulnera el principio de imparcialidad limitando la pluralidad de oferentes y la democratización de la contratación (...) Se desconocen los criterios para definir a quiénes invitan al proceso.

El manual de contratación de la ESE establece que deben invitar a participar a mínimo dos oferentes, pero al ser las mismas empresas de manera reiterativa no se da oportunidad a otras propuestas limitando la competencia y la selección, a demás, en varios contratos no se publicaron ni las ofertas ni el acta de evaluación de las mismas, lo que no garantiza el debido proceso en la selección objetiva del contratista”.