Esto dice el joven al que señalan de ser el atracador del Centro Histórico

A Jordy Antonio Puello Carrasquilla la vida le ‘juega una mala pasada’. En las últimas horas y, tras conocerse un video que registra un nuevo atraco en el Centro Histórico, su imagen no deja de ser compartida en redes sociales como el supuesto sospechoso.

Lea: [Video] Nuevo atraco a mano armada en el Centro Histórico

El joven de 24 años asegura que no está involucrado con el suceso que prendió las alarmas en la ciudad frente al aumento de inseguridad.

En diálogo con El Universal, el cartagenero que reside en el barrio Chiquinquirá narra cómo se enteró que lo estaban confundiendo con el sujeto captado en imágenes por una cámara de seguridad en la calle Portobelo, en San Diego.

“Las imágenes me empezaron a llegar ayer a través de mis compañeros de la barra. Me alertaron sobre lo que estaba ocurriendo y, aunque pensé que se trataba de un juego, supe que era cierto que buscaban al atracador pero me estaban señalando a mí”, dijo Jordy.

El estudiante de derecho sostuvo que para aclarar el malentendido se presentó en las instalaciones de la Unidad Seccional de Investigación Criminal (Sijín) donde interpuso una denuncia por afectación a su buen nombre.

“Fui hasta la Sijín para explicar mi situación. El agente que estaba de turno me dijo que no me preocupara que el verdadero atracador ya lo tenían identificado”.

De acuerdo con Jordy Puello, las fotos que acompañan leyendas como “este el atracador del Centro”, fueron tomadas de su perfil de Facebook que tuvo que cerrar ante esta situación.

“Es mi reputación, es mi imagen la que pido que se respete. Yo no tengo nada que ver con eso. Pido a todos los portales que aclaren”, agregó.