Estudiante de medicina denuncia presunto acoso laboral en IPS

“Yo solicité a la institución que me entregaran un certificado laboral y no me lo quieren dar. Me deben mi liquidación. Me liquidaron por un $1.800.000, cuando me tenían que liquidar por mucho más que eso. También presionan a mis compañeras para que me convenzan de guardar silencio”, afirmó López a este periódico.

Ante toda la situación, la mujer y su abogado presentaron peticiones a diversas entidades como la Personería Distrital de Riohacha, Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud de La Guajira (que es la entidad que supervisa el rural) para solicitar la exoneración del servicio social obligatorio y que la liberaran de tener que continuar dentro de ese ambiente debido que se sentía agobiada por lo que venía sucediendo allí; sin embargo, la solicitud fue rechazada.

La estudiante está a la expectativa de que la Secretaría de Salud resuelva el recurso contra la decisión que se tomó respecto a su solicitud de exoneración.

El abogado de la estudiante, Uriel Peréz, manifestó: “En este caso hay unos serios componentes de violencia de género, en la medida en que este misterioso personaje que usurpa las funciones del representante legal de la entidad acosó e intimidó a la doctora Salomé”.

Pérez hace énfasis en que Palmezano habría estado usurpando las funciones de su esposa y actuando como si fuese el empleador en todo momento, a ojos de los trabajadores de la IPSI y de terceros. Dice que Carmen Cortes es quien aparece en el certificado de existencia y representación legal y quien debía estar presente en medio del proceso disciplinario.

Pérez hizo referencia también a presuntas omisiones por parte de las entidades territoriales, y afirmó: “Llama poderosamente la atención que la secretaria de Salud conoce de primera mano la situación y ha guardado un silencio cómplice. Algún vestigio de autoridad debe existir en este municipio de La Guajira que permita el restablecimiento de los derechos violentados. Claramente las acciones judiciales darán sus frutos, de eso estamos seguros, pero ojalá sean oportunos”. Puede interesarle: Casi listo: así va el desmonte de los peajes de Manga y Ceballos

Desde El Universal intentamos contactar con Carmen Cotes y Juan Palmezano en múltiples oportunidades para escuchar su versión; sin embargo, no hubo respuesta.