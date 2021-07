Estudiantes del San Felipe Neri pasan “trabajo” por no tener colegio

“Quiero mi colegio para poder aprender bien, pues desde el año pasado que nos tocó desde la casa, me mandaban las guías, pero con eso no aprendo”, explicó Luis Miguel, de 10 años, y añadió que: “Antes nos tocaba ir a otros colegios, pero tampoco era bueno, pues nos quedaba más lejos”.

“Yo estoy muy triste. No tenemos colegio y extraño a mis profesores, mis compañeros, todo. Quiero ir al colegio y aprender, pero no tenemos dónde”. Esas son las palabras de Yhoandry, de 11 años, quien cursa sexto grado en la Institución Educativa San Felipe Neri, ubicada en el sector Ricaurte de Olaya Herrera. Este colegio, más conocido como el “elefante blanco” del sector educativo, tiene paralizadas sus obras de reconstrucción desde el 2019.

La situación

“Esto da mucha, mucha tristeza la verdad, ya que los muchachos extrañan a su institución, a sus profesores, y que las condiciones no estén dadas y que hayamos sido prácticamente engañados por la administración es muy feo”, comentó Eduardo Villarreal, padre de familia y miembro del consejo directivo de la institución.

Al iniciar William Dau su mandato como alcalde, señaló que lo mejor era liquidar el contrato que estaba en curso, para comenzar un nuevo proceso y reactivar de esta manera las obras, las cuales serían asumidas por el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE).

Efectivamente, los primeros días de julio, se concretó la liquidación, la cual se hizo de manera unilateral a través de la Resolución 3929 del 8 de julio del 2021.

En su momento, el secretario de Infraestructura, Luis Villadiego, dijo que “esta decisión se toma luego de agotar la etapa de liquidación bilateral del contrato, en la que no hubo acuerdo entre las partes y por encontrarse durante el término previsto por el inciso 3 del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, el Distrito usa la facultad de liquidar unilateralmente el contrato en mención”. Lea aquí: ¿En qué va el proceso para reconstruir el colegio San Felipe Neri?

Villarreal aseguró que: “El alcalde Dau vino al colegio y decía “te voy a partir el ojo, te voy a partir el ojo con la construcción” y ve que hoy en día nos quiere llevar prácticamente hasta el final de su administración y ya, que esto quede así. Vemos que no hay voluntad”.

Durante estos cuatro años, los sentimientos de los padres de familia y los estudiantes han estado en una montaña rusa, iniciando con felicidad, pasando por la melancolía, el desespero y ahora la decepción.

“Pido a la Alcaldía que mejore el colegio y que termine rápido las obras, los niños tienen que estudiar, aprender. Así como les ha tocado no ha sido fácil. Ahora con esos módulos o guías ellos no aprenden nada y si no tenemos celular no podemos mandar las tareas y ellos no entienden nada”, dice con indignación Fanny Madero, quien tiene a su cuidado a sus 8 nietos, estudiantes del San Felipe Neri. Lea aquí: Tras liquidación de contrato, San Felipe Neri se quedó sin diseños

“A veces me toca dejar de comprar la bolsita de arroz para pagarle 2 mil o 3 mil pesos a una muchacha – dice la señora - para que les explique qué es lo que deben hacer en las guías. Esto no pasaría si tuvieran su colegio”.

Cuando los niños tenían que asistir a los otros colegios, perdían hasta dos horas en el trayecto, debido a la distancia que existía entre las otras instituciones y sus hogares.

“Nos íbamos en unas rutas, pero a veces nos demorábamos hasta dos horas para llegar. No era lo mismo que estar aquí en el colegio que lo tengo cerca”, aseguró Yhoandry, lo mismo afirmó otro menor y añadió que: “Varias veces el bus se varó y llegué acá (a su casa) como a las 9 de la noche”.