Estudiantes, las principales víctimas de delitos sexuales en Cartagena

Se necesitan garantías

Para Yuliet López Moreno, quien hace parte de la Colectiva Feminista Alerta Morada, la protección legal y demás medidas del sistema penal para proteger a las mujeres no han sido suficientes para frenar la violencia. En su concepto, han hecho falta políticas preventivas para combatir este flagelo, en el que principalmente las figuras de autoridad se aprovechan de su posición para cometer este tipo de delitos.

“Realmente no veo mucha voluntad política para evitar o si quiera accionar frente a los delitos sexuales, porque las mujeres tenemos que enfrentarnos a un montón de cosas para que nuestro relato sea creíble, no se nos revictimice y no se banalice el hecho. Las medidas no solo están en reforzar la seguridad y la respuesta sino en crear todas estas medidas desde la política social”, afirmó.

Yuliet asegura que crear e implementar espacios seguros, políticas públicas y protocolos para estos casos en los entornos educativos pueden ser el camino para prevenir estas situaciones.

Así mismo, Dina Luz Alemán, quien hace parte de la Juntanza Feminista Universitaria de Cartagena, afirma que la ciudad tiene un rezago en cuanto a la protección y la pedagogía sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, especialmente de las menores de edad.