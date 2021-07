Estudiantes y emprendedoras reciben tarjetas SIM gratis

El internet ha facilitado la forma de conectarnos, de consultar datos en tiempo real y, durante el 2020, fue el medio por el que muchos niños, niñas, adolescentes y jóvenes recibieron sus clases. Simón de Jesús Cañate fue uno de ellos.

Es estudiante del programa de historia de la Universidad de Cartagena y en la pandemia se mudó a donde una tía para continuar con sus clases virtuales, ya que en su casa no tenía internet.

Ayer fue uno de los 170 beneficiados de las sim card entregadas por la ministra TIC, Karen Abudinen Abuchaibe, que tienen voz y datos gratis hasta el 31 de julio del 2022.

“Fue duro conectarnos desde computador o celular. Al principio tocaba conectarme desde el teléfono de mi papá porque aún no tenía celular, después mi hermana ayudó a mi papá a reunir para comprar un computador y conectarme junto con ella a las clases. Mi hermana se tuvo que pasar para la jornada de la noche, porque ambos estudiábamos en el día. Así fue como pudimos seguir estudiando”, relató el joven.

Después de esto, Simón y su hermana empezaron a trabajar dando clases de entrenamiento físico personalizado, con lo que ayudaron a su tía a pagar el internet.

“Supe del beneficio por un link que llegó por un grupo de la universidad. No lo creía, porque como dice el dicho ‘de eso bueno no dan tanto’. Pero me inscribí, me llamaron, me preguntaron varias cosas y aquí estamos”, continuó Simón.

La ministra TIC, a partir de este testimonio, resaltó la importancia de contar con datos de manera constante para acceder a los contenidos educativos, entregar trabajos a tiempo e investigar.