Foros El Universal: Hoy las mujeres tienen la palabra

Con esta primera conversación, se busca dar a conocer la importancia que tiene la participación de las mujeres en espacios de liderazgo y conocer de primera mano el desarrollo de políticas públicas enfocadas a la equidad de género en Colombia.

El segundo panel se llamará “Organizaciones que fomentan entornos favorables para la inclusión e igualdad de género”. En esa conversación participará Doris Bolívar Ebratt, secretaria de la Mujer y Equidad de Género del Atlántico; Luz Mary Guerrero, consejera corporativa de Servientrega y Efecty; Angélica Garzón, de la red de mujeres TIC Colombia; Sady Castilla, directora para Colombia de la red internacional “El poder de ellas”; María Judith Vélez, gerente general de SITTCA; y Fanny Guerrero, presidenta de la Asociación de Energía y del Hidrógeno del Caribe.

Con este panel se buscará conocer las estrategias que están implementado distintas organizaciones para fomentar la equidad de género y establecer los retos que enfrentan las mujeres para lograr más posiciones de liderazgo.

El evento finalizará con una dinámica de expresión artística de la mujer como un ser inspirador y agente de cambio llamada “La apuesta del cambio es con nosotras”, a cargo de Jairo Martínez, presentador del programa Nuestras Mañanas de Telecaribe.

Este foro cuenta con aliados como la Fundación Mundo Mujer, Surtigas, SITTCA, Comfenalco, Ministerio del Trabajo, Esenttia, TGI, Servientrega, Banco Agrario, Corporación Universitaria Rafael Núñez, Fundación She Is, Women In Mining, PNUD y la Consejería Presidencial para la Equidad de Género.

