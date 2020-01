Fortificaciones, a manos de Mincultura, pero sin la Escuela Taller ETCAR

¿Por qué relegar a la Escuela Taller local?

El contenido del mismo generó reacciones entre los seguidores que de inmediato pidieron explicaciones a la Alcaldía sobre esta decisión.

La abogada y exdefensora del Pueblo, Irina Junieles pidió que se ampliara la noticia. Asimismo la artista Tamaika Muñoz escribió: “Como egresada de la Escuela Taller me duele mucho esta noticia; el presupuesto de Escuela Taller Cartagena de Indias dado por el Distrito es de 350 millones, y la labor que esta lleva a cabo no se logra con ese valor; el real ingreso se daba gracias a la administración de las fortificaciones. Ustedes no se imaginan el papel tan importante de este escenario para muchos jóvenes de la región, viví una experiencia máxima al lado de jóvenes reinsertados que consiguieron tener un oficio real, con el que pudieran rehacer sus vidas. Lo que pasa dentro de ese recinto engrandece almas; ¿Cómo es posible que el ego, la soberbia y la falta de visión política de esta administración acaben con esta oportunidad?. Cuando las fortificaciones pasaron a manos de la Escuela Taller y el cambio fue descomunal, ahora no dudo que el Mincultura haga una excelente administración de estos, pero por qué perjudicar la naturaleza de la Escuela Taller?”.

Para el abogado Marlon Madiedo, “aunque la administración distrital del alcalde Dau no ha explicado en detalles en qué consisten estos cambios, qué quiere hacer, suponemos que se trata de reemplazar la labor de la escuela local, por la naciente escuela del Gobierno del presidente Iván Duque, la cual tomó como ejemplo a nuestra escuela; esto es algo inconcebible, porque se pierde terreno y se dejan desprotegidos a un cúmulo de jóvenes que se han formado en las fortificaciones de la ciudad”.