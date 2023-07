Fotos: El barrio que “se pone a la orden” al turismo en Cartagena

Es por esto que el clamor del barrio del Pie de la Popa no debería fastidiarle a nadie, debido a que su anhelo de tener un recorrido turístico por su pasado republicano fomentaría mucho más la vocación turística de La Heroica.

Hay rincones en Cartagena que son postales cargadas de una calma y nostálgica belleza. Lugares que en ciertas horas del día tienen un silencio melancólico que solo perturba el sonido que hacen las hojas secas al rozar los adoquines, dispuestos bajo la sombra de los frondosos árboles de caucho. Me refiero a uno de los escenarios que más me gustan de la ciudad: la Plaza de La Ermita, en el Pie de la Popa.

La Ermita del Pie de la Popa.

No obstante, la placidez de la estancia no tarda en ser interrumpida por mototaxis que toman la plaza como atajo, avispas que podrían dañar a cualquier transeúnte embelesado. Pero este solo es uno de los problemas del barrio, pues entre los asiduos habitantes de calle, las vías propensas a inundarse cuando la lluvia cae, los atracos esporádicos y la irrupción de altos palomares de apartamentos que propician trancones ante la falta de parqueaderos, una comunidad clama porque su legado no sea ignorado por las autoridades.