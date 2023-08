Fredonia, un barrio que le cierra las puertas al dengue

El de ayer no fue un viernes cualquiera en Fredonia. Los habitantes de este barrio de Cartagena se levantaron recibiendo las buenas acciones de un nutrido grupo de profesionales de diversas áreas. La cancha principal se convirtió en el epicentro para impulsar una jornada enfocada en dos frentes comunes: mantener limpio al sector y prevenir el dengue, enfermedad con picos altos en La Heroica recientemente. La voz de José Meléndez, un querido habitante de la zona, se escuchaba desde temprano a través de una bocina, incentivando, en cada calle, a las personas para que participaran. (También le puede interesar: Dengue: ¿qué pasó con la idea de liberar mosquitos con wolbachia en Cartagena?)

Un frenón al dengue

Cada 26 de agosto se conmemora el Día Internacional contra el Dengue, una lucha que, como antesala a esa fecha, este viernes se vivió con ímpetu en Fredonia. “A propósito del panorama actual de los picos de dengue en la ciudad, hemos traído la campaña denominada ‘No dejes que el dengue entre a tu casa’. Consiste básicamente en un llamado a la acción: vamos de casa en casa para desarrollar una labor pedagógica de prevención”, explicó Alicia Ramos Navarro, directora de de la Fundación COOntigo, brazo social de Coosalud EPS, entidad que lideró la jornada.

Una de las viviendas donde los brigadistas tocaron a la puerta es la de Ana Modesta Elles Castro, una ama de casa de 69 años, residente en la calle 3, quien destacó las ventajas de este tipo de iniciativas. “Me ha parecido muy bueno esto porque, a veces, por no saber las cosas, uno no toma las precauciones necesarias, como lavar los tanques y no tener aguas acumuladas”, narró.

“Es muy importante prevenir esta enfermedad. Lo sé porque tuve a un nieto grave con dengue, gracias a Dios se recuperó y, además, por aquí se han visto varios casos en las otras calles”, añadió.

Promotores de salud, voluntarios y gestores comunitarios entregaron 200 kits de limpieza, que incluían cepillos y jabones. Al tiempo, brindaron información sobre cómo lavar los tanques y demás recipientes que sirven para el almacenamiento de agua en las zonas donde se han identificado contagios. (También le puede interesar: Dengue en San Fernando: intervenciones del Dadis han sido 68% efectivas)

“Esta campaña lo que busca es mitigar el riesgo en salud que hay para las personas, en cuanto tengan residuos acumulados en sus casas, pero también por el agua estancada en floreros, en llantas, en el patio, y para eso estamos desarrollando esta labor pedagógica”, recalcó Ramos.