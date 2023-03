¿Funcionará la señalización vial en la avenida El Lago? Opiniones encontradas

El pasado fin de semana se hizo la instalación de la demarcación horizontal y el montaje de separadores e hitos en la avenida El Lago, a la altura del mercado de Bazurto, con el propósito de mejorar la seguridad vial y permitir una mejor fluidez vehicular en este sector.

Las obras fueron lideradas por el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), que además ubicó en ese sector 14 señales verticales. Lea: ¡Más demoraron poniéndolos! Así les fue a los ‘angelitos’ de la avenida del Lago

Sin embargo, los trabajos no han sido del agrado de muchos ciudadanos, especialmente comerciantes de Bazurto, quienes cuestionan el proceder de la autoridad distrital por supuestamente no haber hecho una previa socialización. Estos aseguran que no los tuvieron en cuenta y que el impacto en las utilidades de sus negocios podría ser negativo.

Nelson Campo, vendedor de mariscos, aseguró: “Solo pensaron en el tema de la movilidad, pero no en nuestro sustento ni en los clientes que ya no podrán venir en sus carros. Aquí, más que poner ‘angelitos’ o taches en las vías, deben es ampliar la malla vial, hacer nuevas carreteras, construir puentes, crear mayores infraestructuras. No estoy de acuerdo con que hayan delimitado los carriles porque no solo no tendremos clientes nosotros, sino que habrá más trancones porque aquí van a seguir llegando camiones y transitando los carretilleros, eso hará más largas y demoradas las filas”. Lea: ¡Qué montón de basuras! Esto fue lo que sacaron de los bajos del puente Heredia

Piden más controles

Pedro Caro, conductor de un carro particular, dijo que es muy temprano para calificar la decisión, pero reconoció que ayer demoró más tiempo en la fila que en días pasados.

“Esto se presta para que se cometan muchas imprudencias. Ayer vi un video en el que un camión se montó encima de los separadores y los partió porque se cruzó de un carril a otro. También debieron tener en cuenta que hay muchas ventas ambulantes y los carros tienen que abrirse. En Bazurto por lo general hay trancones, pero esta semana las filas han sido más largas, llegan más allá del Barrio Chino”, sostuvo Caro.