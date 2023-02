Go Catastral explica por qué han subido las tarifas del predial

“El incremento de los avalúos no está regulado por la norma. El máximo que por Ley está permitido del avalúo catastral es el valor comercial. Este es el valor que se ofrece por ese bien en el mercado. El avalúo catastral es por definición un porcentaje del valor comercial. Los avalúos no pueden sobrepasar el valor comercial del predio y son ajustados dentro de un porcentaje discrecional de la administración, sin superar su valor comercial”, dijo.

Mientras tanto, Go Catastral ha respondido a los reclamos y quejas de la ciudadanía. Henry Rodríguez, director del operador catastral de Cartagena, dio a conocer cuáles son los factores que inciden en el valor fijado del avalúo. “Lo esencial que uno valora en un inmueble es el terreno y la construcción. Lo que hizo Go Catastral fue actualizar los avalúos, transformando los valores de los bienes inmuebles”, dijo.

Muchos contribuyentes han pedido la suspensión del proceso, así como los gremios y Juntas de Acción Comunal (JAC). “Si pagas de más, esa plata no se pierde”, dijo el alcalde William Dau, por lo que muchos han interpretado que podría haber errores en el proceso para establecer las tarifas. Lea aquí: “Si pagas de más, esa plata no se pierde”: Dau sobre el impuesto predial

Desde hace 8 años en Cartagena no se hacía una actualización catastral. El Distrito, por medio del operador Go Catastral, presentó la nueva facturación para el recaudo. Las tarifas tuvieron un incremento mayor al esperado y como resultado son muchas las quejas.

“El Distrito puso un límite máximo del 50% para los predios que no hubiesen sufrido cambios”, señala. Cambios físicos, de destino o jurídicos son los que se tuvieron en cuenta para la actualización.

Añadió que para el Impuesto Predial sí hay limites y excepciones según la Ley. “Por pandemia tenemos un límite de crecimiento de Impuesto Predial para todos los predios inferiores a 135 salarios mínimos vigentes y para los estratos 1 y 2 no puede ser mayor al incremento de la inflación”, aclaró, señalando que el Impuesto Predial no aplica para la actualización del avalúo.

“La administración de Cartagena quería y necesitaba visibilizar aquellas zonas que son olvidadas. Nosotros mostramos cuatro barrios nuevos que no existían en los mapas”, explicó.

“La administración de Cartagena quería y necesitaba visibilizar aquellas zonas que son olvidadas. Nosotros mostramos cuatro barrios nuevos que no existían en los mapas”, explicó.

Pese a ello, muchos contribuyentes se han quejado, pues alegan que el Impuesto Predial les llegó muy alto y en los sectores en que residen el Distrito no ha hecho inversiones.

Modificaciones y descuentos

Es importante saber cuáles son los casos más usuales en los que las tarifas pueden aumentar:

1. Cambio físico: si un predio era de un piso y ahora es de dos o tres, o por el contrario hubo una demolición.

2. Cambio jurídico: desenglobes o englobes: división de un predio en dos o más, o unión de uno o más inmuebles con lindero.

3. Cambios de uso o destinación económica: en este caso se encuentran los predios que pasaron de tener un uso residencial a uno comercial, por ejemplo, cuando en una vivienda se abre una tienda.

También existen predios que estaban registrados como indeterminados, pero que en realidad corresponden a inmuebles habitacionales o comerciales, por lo que se realizó dicho ajuste, indican desde Go Catastral.

“En Cartagena había muchos que no estaban registrados. Luego del estudio, 9.685 nuevos predios ingresaron a la base de datos catastral del Distrito tras la actualización de GO Catastral. El Distrito ofrece descuentos tanto a predios residenciales como no residenciales”, señalaron.

Los primeros descuentos son del 20% por pagos entre el 16 de enero y 16 de marzo de 2023; 10% por pagos del 17 de marzo al 30 de abril, y del 5% por pagos del 1 al 31 de mayo de 2023.

Para los predios no residenciales, los descuentos serán así: 13%, 8% y 5% por pagos en las mismas fechas de los predios residenciales.

Los contribuyentes también pueden pagar la vigencia de 2023 por cuotas, pero para esa opción no aplican descuentos.