“Si pagas de más, esa plata no se pierde”: Dau sobre el impuesto predial

En boca de muchos ciudadanos continúan las quejas por los supuestos cobros excesivos del impuesto predial, resultantes de los nuevos avalúos catastrales realizados en Cartagena por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital de Bogotá, a través de su marca Go Catastral. Lea: “Secretaría de Hacienda no fija avalúos catastrales”: Distrito aclara dudas

Dau admitió: “Sabemos que la actualización de Go Catastral no salió perfecta. Hay un periodo de transición, pero es normal que suceda cuando se actualiza el catastro. Hay predios que han cambiado mucho desde la última actualización”. Y es que algunos lotes pasaron a ser edificios, zonas rurales a urbanas, entre otros cambios. Lea: Predial en Cartagena: ¿A cuánto asciende la facturación de 2023?

Ante las quejas por los supuestos cobros excesivos del impuesto predial, Dau explicó: “El impuesto predial hay que pagarlo al Distrito y se liquida sobre el avalúo catastral. ¿Qué pasa si pagas tu impuesto ahora porque quieres aprovechar el descuento, pero no estás conforme con el avalúo? Puedes ir a Go Catastral, a la Oficina de Catastro, y reclamar y tramitar. Si te es aceptado el reclamo o la aclaración y se baja el avalúo catastral sobre el cual se liquida el impuesto, ¡fácil! Vas a Hacienda otra vez con eso y ya queda un saldo a favor tuyo para ser abonado al año entrante, al nuevo impuesto. El hecho es que hay que pagar el impuesto”. Lea: Líderes de Bocagrande, Manga y Castillo se rebelan y proponen no pagar predial