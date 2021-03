Gobierno nacional, la única opción para salvar a Transcaribe

Transcaribe requiere de una inyección de aproximadamente 61 mil millones de pesos para cubrir el déficit y garantizar la operación, la única opción para obtener estos recursos de manera inmediata es el Gobierno nacional.

Así lo explicó la gerente del sistema, Sindry Camargo, quien aseguró que descartado el préstamo con Findeter y pese a que siguen trabajando en opciones que generen ingresos adicionales en el mediano o largo plazo, la situación del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) de Cartagena no puede esperar más.

En entrevista con El Universal, la funcionaria recordó que “como lo comuniqué en el Concejo hay un riesgo inminente de parálisis, así lo han anunciado los concesionario y lo sabemos nosotros porque también tenemos rol de operador, sabemos cuánto cuesta operar la porción de la flota de Transcaribe, los ingresos han sido insuficientes para pagar todas las obligaciones que tenemos para garantizar la operación”.

La solución que se requiere es inmediata y lo que se necesita no es poco dinero, por ello las fuerzas de la Alcaldía, de Transcaribe y de otras entidades territoriales donde hay sistemas masivos, están centradas en las mesas de trabajo con el Ministerio de Hacienda, “como la solución tiene que ser inmediata y es una cifra que no es minúscula, estamos concentrados en el Gobierno nacional, entre otras cosas porque fue el que decretó medidas de confinamiento para evitar la propagación del virus, sin esas medidas no tendríamos ese impacto en la demanda, por eso la agenda que estamos liderando para que haya soluciones más directas y concretas”, indicó Camargo.

Aunque las empresas operadoras del sistema y el ente gestor no han dicho cuánto más puede aguantar Transcaribe en su actual situación financiera, este medio conoció que algunos proveedores han cerrado las líneas de crédito y tienen como única opción el pago inmediato por sus servicios, lo que comienza a poner en aprietos a la operación del sistema.

Este martes, el senador cartagenero Fernando Nicolás Araújo aseguró que el Gobierno nacional atenderá esta situación y que desde el Ministerio de Hacienda se comprometieron a convocar una mesa de trabajo con el Distrito para buscar soluciones de manera conjunta ante la crisis por la que atraviesa Transcaribe, y aunque el anuncio es una esperanza en la misión de salvar al sistema, la sensación general es que necesitando la solución con tanta urgencia las palabras “mesas de trabajo” suenan a conversaciones extensas que tomarán tiempo para lograr una salida.

Sobre la fecha para iniciar estas mesas técnicas hasta el momento solo se sabe que será “en los próximos días”.