Goteras en bus de Transcaribe: pasajeros usan paraguas para no mojarse

“Esto solo pasa en Transcaribe, procure señor gerente ver lo que está haciendo. Mire a los pasajeros hasta con paraguas y bolsas. No lo puedo creer”, dice la mujer mientras documenta lo ocurrido con la cámara de su celular.

Las reacciones tras la publicación no se hicieron esperar. “A mi también me pasó, tuve que pararme de un puesto porque aguantaba el gotero”, “vamos es para atrás”, “con lo caro es que este servicio y no se justifica que a parte de lleno, uno tenga que movilizarse así”, “hay que tomar medidas, en algunos buses llueve más adentro que afuera. Es inaudito. El señor gerente que procure mandar a arreglar los techos de los articulados”, fueron algunas de las reacciones.