Grave contaminación en Tintipán: “Las basuras nadan al lado de los bañistas”

Como una contaminación ambiental abismal catalogan en la ciénaga Tintipán la emergencia que atraviesan constantemente por la mala disposición de los residuos sólidos.

Esta ciénaga forma parte del archipiélago San Bernardo, en el Parque Nacional Natural Marino Corales del Rosario y San Bernardo, y aunque territorialmente está más cerca de los departamentos de Sucre y Córdoba, administrativamente está bajo jurisdicción de Cartagena.

Respecto al daño ambiental que se registra en Tintipán, uno de los propietarios de una cabaña afectada señaló: “Esto no es nuevo, tiene más de cinco años, hicieron un centro de acopio nefasto en un punto que no debieron utilizar nunca. La ciénaga es principio de vida, no un basurero. Son más de cinco hoteles pagando las consecuencias de esa mala administración. Las bolsas se caen al agua, los bañistas se encuentran con botellas flotando, es realmente caótico”, sostuvo el empresario.