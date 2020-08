Gremios consideran que Cartagena está lista para recibir vuelo desde Bogotá

El comportamiento del coronavirus en Cartagena durante los primeros meses de la pandemia generó preocupación a nivel nacional, pues no había un panorama favorable y se temía por el tiempo en que la ciudad tardaría en salir de la crisis. Sin embargo, durante el último mes, las cosas han cambiado y ahora El Corralito de Piedra es una de las ciudades con el índice reproductivo efectivo (Rt) más bajo del país (1.10 vs 1.14 a nivel nacional).

Este escenario dio paso para que el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunciara que el próximo primero de septiembre se realizará un vuelo piloto que saldrá desde Bogotá.

“Definimos con la Alcaldesa de Bogotá abrir el primero de septiembre la primera ruta de prueba entre Bogotá y una ciudad con baja afectación (...) obviamente siguiendo todos los protocolos que ello implica”, dijo el ministro. (Lea aquí: Bogotá – Cartagena sería la ruta aérea habilitada desde el 1 de septiembre)

Según informó, la ruta podría habilitarse con Barranquilla o Cartagena para dar un impulso a aquellas ciudades afectadas por la pérdida de la actividad turística en la pandemia. Aunque aún se desconoce cuál de las dos ciudades será escogida, la noticia fue recibida con beneplácito por varios sectores de Cartagena y ciudadanos del común.

Inclusive, a través de redes sociales este medio consultó con los internautas si están de acuerdo con el anuncio del gobierno central y de las 391 personas que votaron en Twitter, el 62,9% manifestó que sí.

Empero, cabe destacar que, según manifestó el alcalde de Cartagena, William Dau, este vuelo se podrá realizar una vez Bogotá haya pasado el pico de la pandemia. (Lea aquí: “Vuelo Bogotá – Cartagena, aún no es oficial”: alcaldía)

“El estado actual en que se encuentra Bogotá con el COVID-19 no da para abrir vuelos con Cartagena, no obstante, esperamos que de aquí a varias semanas la situación esté controlada. Seguiremos evaluando, no lo podemos descartar porque Cartagena necesita reactivarse económicamente pero será con toda la prudencia posible”.

Gremios coinciden en que Cartagena está lista

En concordancia con lo manifestado por el alcalde, pero a su vez considerando el pronunciamiento de Minsalud como una puerta para explorar vuelos pilotos inclusive con otras regiones del país, el presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cartagena, Juan Pablo Vélez, manifestó que estos pilotos se deben realizar de manera responsable para minimizar la posibilidad de que se presenten rebrotes de contagios a causa de los visitantes de otras regiones.

“Ahora más que nunca debemos avanzar con la alcaldía y sumarnos al gran esfuerzo que está realizando para propiciar la apertura económica de la ciudad y del sector turístico, con el fin de darle nuevamente la bienvenida a estos visitantes que tanto aportan a la economía de la región. Consideramos se deben realizar pilotos de reapertura por zonas turísticas de la ciudad, ya que debemos presentar una oferta atractiva al turista y a su vez segura, tanto para el local como para el visitante”, afirmó Vélez.

También planteó la posibilidad de pedirle al visitante o turista, al momento de su ingreso a la ciudad o desde los aeropuertos, un certificado que demuestre que está libre de COVID-19. “De esta manera buscar que nuevamente las personas prefieran a Cartagena como destino turístico y volver a recobrar dentro de la nueva normalidad a una ciudad viva y activa para todos”.

Por su parte, Mónica Fadul, directora Ejecutiva de Fenalco Bolívar, señaló que el gremio confía en que se escoja a Cartagena.

“Nos encontramos muy complacidos con el anuncio del Gobierno Nacional en el sentido de habilitar un vuelo desde la capital hasta el Caribe colombiano, estamos confiados en que se escoja a Cartagena de Indias (...) el trabajo muy serio que se ha realizado en torno al manejo de la pandemia nos dan las condiciones para recibir ese vuelo”, señaló