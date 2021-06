¿Hasta cuándo irá la tercera ola de COVID-19 en Cartagena?

El pasado 1 de junio el Instituto Nacional de Salud (INS) dio el que sería uno de los reportes más alarmantes desde la llegada del coronavirus a Cartagena: 1.716 nuevos casos en un mismo informe.

Y si bien el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) no tardó en aclarar que la cifra no correspondía al número de contagiados de un mismo día, sino que contenía información de otras fechas, la situación del COVID-19 en la ciudad no deja de preocupar, pues según la misma autoridad sanitaria los casos diarios oscilan entre 500 y 600.