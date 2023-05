“Hay una persecución”: propietario de Chica Linda tras cierre del lugar

May 16 - 15:27

May 17 - 11:15

May 16 - 18:35

Frente a los reiterados comparendos, el propietario de Chica Linda aseguró que: “Si bien es cierto el establecimiento tuvo tres comparendos en el último año, ninguno de los motivos es de peso para dar con la decisión de cierre”.

Explicó cuáles fueron los tres comparendos impuestos por las autoridades y cómo se dieron.

- Sobrepasar la hora de cierre. “Ese día llegaron a realizar un operativo, eran las 3:20. No habían clientes, sino los empleados cuadrando la caja”, dijo.

- Falta de factura de Sayco y Acinpro. “En esa ocasión la empresa Sayco y Acinpro no había emitido la factura porque hubo un cambio de gerente. En ese entonces la respuesta de la funcionaria era que a ella no le interesaba y no era su problema”, expresó.

- Vencimiento del certificado de fumigación. “Este se dio hace unas semanas y sólo tenía ocho días de vencido”, argumentó Teherán.