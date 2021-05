Hijo del alcalde Dau encabezó protesta contra el toque de queda ¿por qué?

Abraham Dau, uno de los hijos del alcalde de Cartagena, William Dau, también participó este martes del plantón protagonizado por los trabajadores de restaurantes, bares, gastrobares y hoteles que rechazan el toque de queda y claman por el derecho al trabajo. Lea: Con plantón, comerciantes de Cartagena rechazan horario del toque de queda

El hijo del mandatario, dueño de un restaurante, rompió su silencio y lanzó varias críticas a las medidas decretadas por el gobierno ‘Salvemos a Cartagena’ para contener los contagios de COVID-19 en la ciudad.

En diálogo con El Universal, el hijo de Dau aclaró que marchó como comerciante afectado por el horario de toque de queda y por la forma cómo el sector del turismo ha sido el “más sacrificado”.

“Puede que sea mi papá, pero esta protesta no fue hacia mi padre, sino hacia el alcalde. Le hice una petición especial y es que deje al turismo trabajar pero esta petición ha sido extremadamente ignorada”, dijo el empresario.

Abraham Dau contó que el gremio está completamente olvidado pese a que la ciudad “vive del turismo”.

“Nuestro gremio está sufriendo y solo tenemos un margen de ganancia del 22 por ciento en relación con el año 2019. Entiendo que el dilema es por la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) pero nosotros siempre somos los sacrificados”, anotó.

El hijo del alcalde Dau se mostró insatisfecho con la reunión que sostuvieron con el secretario del Interior, David Múnera; el equipo interdisciplinario del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) y el presidente de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres).

“Tuvimos una reunión con Múnera y siento que no llegó a ningún lado. Nos dieron un show de títeres. No fuimos escuchados por eso las marchas se van a incrementar, no para perjudicar a Cartagena sino para perjudicar al alcalde, que es quien nos ha hecho sufrir”.

El empresario remató con un mensaje dirigido al alcalde “Al alcalde Dau le digo que esta ciudad vive del turismo, un sector que tiene completamente olvidado. Los ejemplos que ha hecho el secretario Múnera no han sido tan ejemplares como deberían ser. Las respuestas del Dadis son extremadamente tibias y quien se supone que hace el control político que es el Concejo de Cartagena no tiene una posición, solo buscan la reelección”.