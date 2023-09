“Hoy somos un barrio marginal debido a esos desbordamientos”

Así mismo, el dignatario habló de la vulneración de los derechos de la comunidad: “El artículo 88 de la Constitución Política establece el derecho a la salubridad pública, y el artículo 48 garantiza el derecho a un ambiente sano; sin embargo, todos estos desbordamientos del alcantarillado, aguas que van a parar a la ciénaga de La Virgen, están contaminando este ecosistema, desconociendo la importancia de proteger las riquezas naturales de la Nación, lo que está amparado en el artículo 8 de la Constitución. Hoy la ciénaga de La Virgen, que es considerada uno de los principales pulmones de Cartagena, está siendo contaminada por estos desbordamientos del alcantarillado. Estamos hablando del cuerpo de agua más importante de la ciudad, con 22,5 kilómetros de longitud, que está siendo contaminado por esas aguas que no son tratadas, que son putrefactas, con olores putrefactos”.

Mario Lizcano también destacó el impacto económico negativo que la problemática ha tenido en el barrio: los negocios han disminuido sus ventas y muchos de los eventos comunitarios o de reactivación económica se han suspendido por los constantes desbordamientos. Lea: Lanzan otro SOS por los arroyos en el Pie de La Popa

“Hemos solicitado en repetidas ocasiones la atención de Aguas de Cartagena, pero no nos ha cumplido con sus compromisos y no ha brindado una solución efectiva. Tampoco han acatado los derechos de petición que hemos instaurado. No queremos pañitos de agua tibia, queremos una solución de fondo”, enfatizó el líder.