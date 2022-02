Incendios y mortandad de iguanas, ¿quién controla detrás del INEM?

“Es la única parte arborizada que nos queda, pero no ha habido forma de controlar lo que allí sucede. En el 2016 ingresamos con los cuadrantes de la Policía y encontramos cambuches, drogas, pipas, envases, latas, cartones, sillas y muebles. Todos los indigentes salieron y volvió la paz, sin embargo eso no duró mucho, al poco tiempo se metieron de nuevo en ese terreno. Hoy nos sentimos abandonados por las autoridades, no hay quien controle”, sostuvo una líder comunal que pidió reserva de su identidad.

(Lea: El Pozón, con un imponente y nuevo megacolegio).

Sumado a los incendios forestales, otro perjuicio mantiene con indignación a los moradores. Se trata del ingreso al terreno de varios jóvenes todas las tardes a cazar y matar iguanas.

“Esos desadaptados tienen dos formas de entrar: volándose las paredes o por los huecos que hay en ellas. A cada rato encontramos iguanas partidas en pedazos, les sacan los huevos y las dejan tiradas por todas partes. Es una barbarie lo que cometen ahí adentro con esos animalitos”, añadió otro denunciante.