¡Sí hay cupos en colegios oficiales! Sepa cómo conseguirlos

Faltan pocos días para el regreso a clases presenciales en Cartagena y algunos alumnos pasarán de un colegio privado a una institución oficial, principalmente por el desajuste económico que dejó la pandemia. Sin embargo, muchos padres de familia no saben cómo hacer el cambio o aseguran no conseguir cupo, pero todavía hay disponibilidad.

Hay que recordar que la Secretaría de Educación Distrital (SED) anunció el cambio de fecha para el regreso a clases presenciales: ya no será el 24 de enero, sino el 31. Esto con el fin de dar más tiempo a las instituciones de preparar las instalaciones y realizar trámites administrativos para recibir a los estudiantes.

De privado a público

Alejandro y Juan Camilo* son hermanos y cursarán sexto y séptimo grado, pero durante la pandemia sus padres quedaron sin empleo y ahora trabajan de manera independiente, por lo que tienen una deuda con la institución a la cual asistían. Según la madre de los menores, su mayor preocupación era que al no poder pagar el colegio, sus hijos no pudieran seguir estudiando.

“Ha sido muy difícil, el papá de los niños no responde y tampoco tiene trabajo. Para colmo yo me quedé sin trabajo hace unos meses, estoy trabajando independiente. Fui a hablar con el rector del colegio para ver si ellos podían ir al colegio en calidad de asistentes, pero me dijo que no porque tenía que pagar la deuda. Yo pensé que mis hijos se quedarían sin estudiar”, explica la mujer.

Sin embargo, una amiga le aconsejó que buscara cupo en un colegio público y que a los hijos no se les podían retener los documentos porque esto significaría vulnerarles su derecho a la educación. Cuando la madre asistió a la institución donde estaban los niños y solicitó los documentos, al comienzo le pusieron trabas para entregárselos por tenía una deuda, pero en cuanto indicó que solo estaba exigiendo los derechos de sus hijos, recibió los documentos.

Sí hay cupo

Arides Sandoval, rector del INEM, explicó a El Universal que “hay una apertura grande de los centros educativos públicos para recibir a los estudiantes que vienen del sector privado y tuvieron que cambiarse por temas económicos”. “Ese es un compromiso de las escuelas públicas y de la SED”, dijo.

Y añadió: “A los menores no les pueden retener papeles, eso es delicado y es diferente a la deuda que tengan los padres”. Alexandra Herrera, directora de cobertura educativa de la SED, agregó: “Quienes no tengan la posibilidad de seguir financiando un colegio, deben solicitar un cupo ante la Secretaría. Nosotros disponemos de un link donde pueden hacer su solicitud, buscamos en qué colegio hay disponibilidad y le asignamos el cupo”.

Para solicitar cupo debe hacer el trámite a través del siguiente enlace:

https://operador.cartagena.gov.co/inscribe/index.php

Herrera explicó que, si una institución retiene documentos, la recomendación es que se radique ante la dependencia de atención al ciudadano una queja formal para que Inspección y Vigilancia le abra un proceso a ese colegio.

A corte del 20 de enero se habían matriculado 171.996 estudiantes en Cartagena, de los cuáles 136.948 son atendidos con oferta oficial y 35.048 en colegios privados.

Hay unos 12 mil cupos pendientes por confirmación, que serían los estudiantes que por continuidad tienen el cupo, pero los padres aún no han hecho la confirmación. Herrera explicó: “Los estudiantes se quedan en espera hasta que el colegio confirme si el niño continúa o no. Estas confirmaciones pueden darse hasta antes de que finalice marzo, cuando se cierra la matrícula oficialmente. Estamos sobre el 87% de la confirmación de la matrícula oficial”.

*Nombres cambiados