Iniciar una marcha desde Bocagrande, la idea que desata polémica en redes

“Si no dejan marchar en paz hacia Bocagrande es fácil, la próxima movilización coloquemos como punto de encuentro un sitio en ese barrio, y notifiquemos a la Alcaldía para ver si van a detener el tráfico y las lanchas ese día”, escribió el concejal electo, Javier Julio Bejarano, en su cuenta de Twitter y Facebook.

La publicación la realizó en la noche de ayer luego de que la marcha del 28N no entrara a Bocagrande porque las autoridades desplegaron uniformados del Esmad, Policía e inclusive una tanqueta para evitar este hecho.

La actuación de la Alcaldía de Cartagena y la Policía Metropolitana fue duramente criticada en redes. “Nos montaron un operativo para guerrilleros o el Cartel de Sinaloa”, fue alguno de los comentarios.

“No es la primera vez que se protesta en Bocagrande, hace unos meses los pescadores protestaron y marcharon en esa zona. Hace unos años la Universidad de Cartagena hizo la marcha del silencio en Bocagrande, los ciudadanos no deben tener limitaciones para ejercer su derecho a la protesta, el único requisito que exige la ley es que se haga de manera pacífica y se notifique a la Alcaldía de la protesta, no es pedirle permiso, y un alcalde no tiene la potestad de pasar por encima de la Constitución”, afirmó Bejarano.