Intervención de centros de salud en Cartagena deberá esperar

“Aunque la cesión del contrato es una figura legalmente permitida, genera incertidumbre que la finalización de las obras priorizadas esté en manos de empresas seleccionadas por el mismo contratista que no pudo terminarlas en los plazos inicialmente pactados”, fue la observación de Funcicar en ese entonces.

De esta manera, si bien aún no se ha establecido fecha precisa para abrir la nueva licitación, el comienzo de los trabajos deberá esperar ahora que un nuevo contratista sea escogido y al mismo tiempo que el Concejo apruebe los recursos cuando se termine este proceso.

Sin embargo, ahora que el pico de la pandemia ha pasado en la Heroica (según el Instituto Nacional de Salud fue el pasado 18 de junio), y ha mejorado la ocupación de camas para atender enfermos, el alcalde afirmó que ya no tiene afán y por eso prefiere abrir un nuevo proceso con todas las garantías, para que las obras puedan terminarse sin inconvenientes.

El alcalde, que entendió la preocupación, argumentó que se iba “tragar ese sapo” con el fin de que las obras se terminaran en el menor tiempo posible, ya que la situación del COVID-19 no daba espera en la ciudad y abrir otro proceso de contratación sería más demorado.

“Todo apunta a que este año no se ejecutarán los recursos”

Al respecto de esta decisión, lo que Funcicar declaró fue que lo más probable es que las obras no se terminen este año, como se había previsto en un inicio.

“Al no lograr por vía jurídica la incorporación de recursos a través del Concejo, se afectó la intención de que las obras estuvieran ejecutadas en cinco meses. Creemos que por eso el alcalde anunció que liquidará y no cederá el contrato. Esta nueva decisión llevaría a la administración a concertar con los contratistas para evitar una futura demanda. Si se logra liquidar el contrato, se liberarían los recursos restantes para invertirlos en el nuevo proceso. Todo apunta a que este año no se ejecutarán esos recursos”, señaló la veeduría.

De igual manera, pidieron mayor planeación al alcalde en el nuevo contrato a adjudicar. “Recomendamos a la administración precisar las actividades realizadas y gastos incurridos durante la vigencia del contrato, asegurar que se cuenta con todos los estudios y documentos técnicos para definir las intervenciones en centros de salud, y, en lo posible, evitar adjudicar múltiples obras a un mismo contratista, situación que ha dificultado la ejecución y el seguimiento. El llamado general es a planear y trabajar articuladamente”, manifestaron.