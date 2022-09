¿Intoxicación o alergia? Estudiantes de Cartagena llevados de urgencia

Una inusual emergencia se registró este martes 13 de septiembre en la Institución Educativa 20 de Julio, zona suroccidental de Cartagena, provocada supuestamente por un alimento que hacía parte del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Una madre de familia divulgó a través de redes sociales imágenes en las que se observaban afectaciones en la piel de varios menores de edad. La denuncia hacía referencia al supuesto consumo de duraznos que habría provocado una intoxicación en dos cursos del colegio.

“Mi hija de 11 años comenzó a sentir ronchas en el cuerpo que se le pasaron al cuello, a la cara y a los brazos, después sentía que se ahogaba. Recibí una llamada del colegio para que la fuera a buscar, cuando llegué vi a todos con caras de angustia porque no solo era ella sino varios niños, había preocupación, nadie sabia lo que estaba ocurriendo. Yo me la llevé para el CAP del Nuevo Bosque y allá la estabilizaron hasta darle de alta en la noche, fue un gran susto, afortunadamente no pasó a mayores”, señaló la madre de familia de una estudiante de quinto de primaria.

Responden

Tras las denuncias públicas, las directivas del plantel educativo y funcionarios de la Secretaría de Educación del Distrito aclararon este miércoles que no se trató de alguna intoxicación por ingesta de la fruta sino una presunta alergia al tener contacto físico con la misma.

John Luna Guerrero, rector de este colegio ubicado en el barrio 20 de Julio, explicó que la eventualidad ocurrió en la jornada de la tarde, con estudiantes de tercer y quinto grado, quienes presentaron reacciones alérgicas al durazno.

“Al parecer no hubo ingesta, es lo que estamos tratando de aclarar, no la ingirieron sino que la frotaron con su piel y esto causó la presunta alergia. Algunos fueron remitidos a centros de salud y otros recibieron tratamiento desde sus casas”, dijo el rector. “La situación generó rasquiñas, escozor, piel enrojecida y cuestiones propias de una alergia. Es parecido a lo que ocurre con un tubérculo como el ñame o con la planta que popularmente conocemos como pringamosa. Estamos esperando los dictámenes médicos de rigor”, puntualizó Luna Guerrero.