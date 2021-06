Jhon, el pescador que regala desayunos en la avenida del Lago

“Un día simplemente pensé que ya iba a cumplir 35 años y que no había hecho lo que siempre quise hacer. Me dije entonces ‘¿si no tengo dinero no voy a cumplir las metas que tengo en mente?’ No soy rico y la vida no me va a dar más riqueza, así que de todos modos decidí empezar”, dijo Jhon.

Cuando sea profesional voy a ayudar”. Eso se decía Jhon Jairo cuando era apenas un niño y soñaba con ser futbolista. Desde muy pequeño supo lo que era pasar hambre y tener la triste certeza de que si desayunaba no almorzaba y que si almorzaba no iba a cenar. “Cuando tenga dinero voy a ayudar”, se repetía.

‘Rastayuda’

Ahora la nueva meta de Jhon es consolidar su propia fundación, la cual llama ‘Rastayuda’.

“La gente tiene un estigma sobre el cannabis, pero la verdad no me da pena decir que consumo porque eso no me da para nada malo, por el contrario, soy una persona que ayuda. Llevo una vida rasta y como soy rasta quiero ayudar. Hay gente que tiene bastante dinero y no hace nada”, dice.

Por ese motivo fue que él mismo decidió comenzar a hacerlo. Quiere que su fundación crezca y así apoyar a más personas, no solo indigentes. “Que si hay una catástrofe en tal parte, que Rastayuda esté ahí colaborando. Siempre quiero darle la mano al que lo necesite, esto sale de mi corazón”, afirma.

Ahora, busca apoyo para poder regalar ropa, y de ser posible, hacer los desayunos no cada quince días sino más seguido.

“A mí me encantaría poder darles todos los días un plato de comida y hasta un techo, pero bueno, todo es en el tiempo de Dios. Por ahora tengo la pesca con la que me entra mi poquito de bendición y también tengo para regalar a los demás, aunque me gustaría hacer más”, puntualiza.

Es por ello que su invitación es a que todos los cartageneros se sumen a ayudar. “Me encantaría que la gente se sumara para seguir ayudando, porque al que ayuda, Dios le ayuda. Hay que buscar la bendición del bendecidor, que es Dios, así que los invito a que me ayuden a ayudar”.

Esa es la invitación de Jhon. Quienes deseen contactarse con él pueden comunicarse al 3044319361.