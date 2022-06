La controversia que desató en Cartagena el desplome de una corraleja en El Espinal

Miembros del Consejo Comunitario de Bayunca reiteraron que las festividades que están programadas para el próximo fin de semana con un mecanismo para reactivar la economía y que no se debe comparar la tragedia de El Espinal con las corralejas de esta población. “Desde el punto de vista social y económico, no podemos comparar las dos situaciones porque en el Tolima era una corraleja de tres pisos que no contó con todas las medidas de seguridad y de construcción. La de Bayunca es pequeña, está pasando por todas las revisiones de ingeniería y de estudio de suelo. Creemos que está cumpliendo con todos los requerimientos”, dijo William Hernández, representante del Consejo Comunitario.

Y continuó: “En lo social se siguen reclamando los derechos y las costumbres. En lo económico hay una gran inversión. No podemos creer y llegar a la negatividad que también va a ocurrir acá una tragedia. Vamos a proponer que para las próximas fiestas la Alcaldía garantice otros espacios culturales para que la gente pueda hacer sus celebraciones”.