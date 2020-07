La corrupción que devora a los colegios de Cartagena

“Ese es un lugar donde los niños no tienen donde recrearse, van al descanso en la calle. A veces toca mandarlos a su casa para que vayan al baño porque aquí el agua no da abasto”, dice Denis Franco, coordinadora de la institución.

Las carencias son evidentes. A los jóvenes les toca dar clases en los estrechos patios por falta de luz, porque al interior de las aulas el calor se vuelve insoportable. La salinidad deteriora cada vez más la precaria infraestructura de los bloques escolares que parecen no tener dolientes. La dotación de libros es escasa y la conectividad es prácticamente nula, aspecto que ha afectado la continuidad de las clases durante la pandemia. (Lea: Cartagena Insular: Tierrabomba, una isla que se siente invisible)

La I.E de Tierrabomba se encuentra en un visible estado de deterioro.

Por eso no es una sorpresa que este colegio se encuentre en calificación “D”, la más baja en calidad educativa, pues según los directivos, por más que los chicos estén motivados para estudiar, las condiciones simplemente son muy difíciles para hacerlo. “Acá trabajamos prácticamente con las uñas”, dice Franco.

Lo triste del caso es que esta no es la única institución del Distrito en estas condiciones. Recordado es el caso del colegio San Felipe Neri, en Olaya Herrera, que fue demolido totalmente el año pasado para su reconstrucción con la promesa de ser entregado en diciembre, cosa que no sucedió y por la cual los 1.700 estudiantes del colegio tuvieron que recibir sus clases en otras instituciones a comienzos de este año. (Le recomendamos: Dinero para reconstruir el San Felipe Neri no alcanza para terminar la obra)

O la IE Fernández Baena en el barrio Bosque, cuyos estudiantes se vieron obligados a protestar varias veces durante el año pasado para que se iniciaran las intervenciones en la infraestructura.

En Tierrabaja, las instalaciones se quedaron cortas para tantos estudiantes que sufrían por el hacinamiento y en la IE Nuestra Señora del Buen Aire de Pasacaballos las deficiencias en los servicios de agua y energía afectaban reiteradamente el desarrollo de las clases presenciales.

La lista de colegios continúa y es bastante larga, al igual que las acciones judiciales que cursan en este momento contra el Distrito por la falta de respuesta ante estos problemas, los cuales fueron dados a conocer de forma consolidada durante la presentación del ‘libro blanco de la corrupción en Cartagena’, elaborado por el alcalde William Dau y las demás dependencias del Distrito. (Lea aquí: Minuto a minuto: los hallazgos de Dau en la Alcaldía de Cartagena)

En el documento también se alerta que en 2018, de conformidad con un informe de auditoría sobre los recursos del Sistema General de Participación, se encontraron hallazgos con presunta incidencia fiscal y un retraso de más de 456 días en obras que hacen parte del Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE).