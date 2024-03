“La Creg debe funcionar para resolver el problema de las tarifas de energía”

Si hay un tema que ha dado de qué hablar en las últimas semanas es el alza en la tarifas de energía. Mandatarios y usuarios se han quejado muchas veces, pero no se ha solucionado.



El 9 de marzo se realizó en Sincelejo la Cumbre Energética del Caribe, una reunión que terminó sin conclusiones. Lo único que quedó claro fueron las propuestas sin respuestas del Gobierno. En medio de esta situación que nos aqueja a todos, El Universal conversó con Almykar Acosta, exministro de Minas y Energía, quién habló de las advertencias de la Contraloría y otros temas relacionados.



“El afán del Gobierno es hacer creer que la única forma de que las tarifas bajen es que le aprueben su proyecto de servicios públicos. Con todas las dificultades que está teniendo el Gobierno para que le aprueben sus reformas (salud, laboral, pensional) y añadirle a ese sancocho este otro condimento de la reforma de la Ley de Servicios Públicos, ¿cuánto tendremos que esperar los resignados usuarios para que las tarifas bajen?”, afirma y cuestiona el exministro.



Recientemente, la Contraloría emitió una advertencia sobre el polémico decreto del Ministerio de Minas y Energía en la cumbre, asegurando que es innecesario e inoportuno. Acosta menciona con respecto: “Ese decreto que sacaron desde Minminas no resuelve nada. Lo que hace es ordenarle a la Creg (Comisión de Regulación de Energía y Gas) que haga sus competencias, pero la Creg no tiene el quórum necesario para tomar decisiones. Eso es como el que le corta el ala a la paloma y después la tira para que vuele, no va a poder hacerlo”. Lea también: “Proyecto de Minminas para bajar tarifas de luz es innecesario e inoportuno”



“El primer prerrequisito para que se vislumbre algún tipo de solución es que funcione la Creg. Hasta que ella no funcione no hay manera de resolver el problema de las tarifas”, afirma.



Las vueltas del Gobierno para nombrar a los comisionados de la Creg



“Para que la Creg se arregle, el presidente debe elegir a sus comisionados. Las competencias las tiene la Creg y no el presidente. El Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca le dio un plazo al presidente para nombrar a los comisionados, y lo que hizo fue apelar ante el Consejo de Estado. La verdad es que han estado mamando gallo, el ministro siempre se sale por la tangente, diciendo “estamos en ese proceso” y lleva en ese cuento año y medio”, menciona.



La misma Contraloría resalta que este proyectado del Minminas se podría tomar como una procrastinación y, no muy lejos de esa afirmación, Acosta hace referencia: “Para mí que es la misma estrategia que están haciendo en su reforma a la salud. Están llevando al sistema al colapso para después justificar que por eso es que hay que aprobarla, para que no se quiebre el sistema que ellos están quebrando. Están llevando el tema eléctrico a lo mismo, a un extremo en el que van a decir “vieron que esto no funciona, la única forma de que esto funciones es que me aprueben mi reforma de la Ley de Servicios Públicos”, que en síntesis, lo que busca es darle todas las facultades regulatorias al presidente Petro; es decir, lo que no pudieron hacer por decreto porque se los tumbó el Consejo de Estado ahora quieren hacerlo a través de la ley”.



¿Y si el presidente queda regulando?



Sobre la posibilidad de que Petro adquiera esas facultades, el exministro asegura: “Si eso llega a pasar, ‘apague y vámonos’, las decisiones que se tomarán en materia regulatoria no serán técnicas, sino políticas. ¿Quién se arriesgaría a invertir un peso en donde hoy tienen una regla y mañana puede cambiar?”