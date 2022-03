“La Fiscalía debe decir qué está pasando”: Dau sobre sedes políticas allanadas

A pocas horas de que los colombianos acudan a las urnas a elegir al nuevo Congreso de la República y a los presidenciales de tres coaliciones políticas, se conoció que la Fiscalía allanó las sedes de varios candidatos en Cartagena.

El alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, dio a conocer la noticia a través de una transmisión en vivo en la que cuestionó al ente acusador por no entregar información al respecto y calificó el hecho como un atentando a la democracia.

“Quiero comentarles una noticia que me parece sumamente preocupantes y en apariencia es un atentado a la democracia. Ayer me enteré que hubo allanamientos a varios candidatos al Congreso, pero no se ha dado a conocer la información”, aseguró Dau.

El mandatario señaló que ya confirmó el allanamiento a la sede política de un candidato a la Cámara de Representantes por Bolívar, donde los agentes de la Fiscalía se llevaron una chequera. Sin embargo, se abstuvo de dar nombre.

“La ciudadanía tiene derecho a saber quiénes son los allanados. Mucha sinvergüenzura. Exijo que digan qué está pasando”, afirmó.

Añadió: “a mí ese cuento de que no han divulgado la información para no entorpecer la investigación mientras siguen haciendo diligencias a mí no me lo vengan a echar. La Fiscalía tiene la obligación de pronunciarse con la ciudadanía antes de las votaciones. No se puede esperar para ver quién gana o quién pierde y retener la información a la ciudadanía para no afectar la votación”.