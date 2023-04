La gripa que “hace doler hasta los huesos” en Cartagena

“Los malestares me empezaron como el martes. Comencé a sentir una ‘rasquiñita’ en la garganta, pero ya al día siguiente tenía fiebre y un dolor de cabeza que no se me quitaba con nada. Me dio tos, me dolía el cuerpo y una noche sentí que me dolían hasta los dientes. Así duré como cinco días en los que también me dieron mareos y hasta tuve diarrea y un poco de vómito”.

Dolores intensos y punzantes de cabeza, dolores musculares, sensación de debilidad, mareos, fiebres con “frío de perro”, congestión y más son algunos de los molestos síntomas de una virosis que parece estar “regada” en Cartagena.