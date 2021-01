La obra de Vía Barú y Playetas, el tramo pesadilla de Cartagena

La parte insular tiene en su mitad el tramo de Playetas, y hay un punto de la obra que corresponde a Parque Naturales y por ello no se podía continuar la construcción sin tener los permisos de la autoridad ambiental, pero esta vía no estaba prevista y se ha convertido en una auténtica pesadilla retrasando la entrega de la Vía de Barú.

“Para mí es una vía, no son tramos de vía. No estamos obligados a recibirla por tramos”, explica Javier Moreno.

Pero esta disputa no es nueva: Debaten quién estará al cuidado de la vía a Barú

El Consorcio reclama que el tramo se le debió adjudicar, pero Valorización asegura que no es así porque se salió de los límites establecidos del presupuesto de la obra y se hizo necesario establecerlo como un nuevo proyecto y para ello era necesario realizar otra licitación pública, en la que participó el consorcio pero ganó un tercero.

Pedraplén y obras no autorizadas

Se realizó inspección ocular por parte del equipo técnico de la Subdirección Técnica del Departamento Administrativo de Valorización Distrital, para verificar la colocación de material asfaltico y la ejecución de obras sin autorización, sobre el tramo 2 del Sector de Playetas de la vía Transversal Barú.

El objetivo es hacer interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y ambiental en las obras del Pedraplén para la conformación de la cimentación de la vía Transversal Barú en el tramo 2 de Playetas.

Debido a la temporada de lluvias se esperaría que el Pedraplén se desmoronara, pero se ha colocado una capa asfáltica no autorizada que no ha permitido que se deteriore. Valorización informa que es la segunda vez que lo hacen y no conoce quién es el autor, KMC S.A.S es el contratista de esta obra, pro afirma que no son ellos quienes realizaron la capa asfáltica.